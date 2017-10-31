Результаты проведенного в сентябре опроса показали, что 80% населения не согласны с тем, что правительство принимает во внимание мнение общественности, в том числе 48% респондентов с этим скорее не согласны, а еще 40% — полностью не согласны.

Как отмечает SKDS, в целом результаты опроса по сравнению с предыдущими годами почти не изменилась, но возросла категоричность респондентов — в этом году тех, кто считает, что правительство совершенно не уважает общественное мнение, на шесть процентных пунктов больше.

12% респондентов в ходе опроса согласились с тем, что правительство в целом уважает мнение общества, а еще 7% участников опроса не могли дать конкретной оценки.