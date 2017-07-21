Значение религии в жизни жителей Латвии снижается, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией SKDS. В 2017 году количество тех, для кого религия важна, достигло самой низкой за 17 лет отметки.

Только 13% опрошенных считают себя религиозными - они полностью согласны с утверждением: "Религия играет заметную роль в моей жизни". В 2000 году с таким ответом соглашались 18%. Еще 27% респондентов "скорее, согласны" с этим утверждением, 24% - "скорее, не согласны", и 32% полностью не согласны. В 2000 году лишь 14% опрошенных были уверены в том, что религия играет важную роль в их жизни.

Директор компании SKDS, социолог Арнис Кактыньш в своем твиттер-профиле отметил, что значение религии в жизни латвийцев продолжает снижаться, однако это очень медленный процесс.

Reliģijas nozīme Latvijas iedzīvotāju dzīvēs turpina samazināties. Tas ir ļoti lēns process. Šogad iegūti līdz šim zemākie rādītāji. pic.twitter.com/1jaZxuV83R

— Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 21 июля 2017 г.



