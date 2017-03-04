В ходе опроса его организаторы пытались выяснить, как поступают жители в случае простудного заболевания.

Более 80% респондентов при симптомах простудного заболевания не обращаются к врачу, 12% жителей перед приемом лекарств консультируются с врачом, а 44% полагаются на рекомендации фармацевта. Более ответственно респонденты относятся к здоровью своих детей — в случае простудного заболевания 97% родителей обращаются к врачу.

Большая часть или 82% жителей при симптомах простудного заболевания (например, повышенная температура, боль в горле, кашель, насморк) идут не к врачу, а в аптеку за безрецептурными лекарствами. Около 50% жителей обращаются к врачу лишь в том случае, если простуда долго не проходит и в критических ситуациях, когда симптомы становятся более серьезными, например, болит сердце или возникают неожиданные осложнения.

Опрос проводился в декабре 2016 года, в нем приняло участие 1006 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.