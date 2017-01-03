Опрос: на выборах в Рижскую думу "Согласие" и ЧСР получили бы 42,5% голосов

Foto: LETA Если выборы в самоуправление Риги прошли бы в декабре 2016 года, то за правящую коалицию в лице "Согласия" и "Честь служить Риге" проголосовало бы 42,5% рижан. Таковы результаты опроса, проведенного агентством SKDS, сообщает LETA. За партию "Единство" голос готовы отдать 7,5% жителей столицы, за Союз "зеленых" и крестьян — 7,1%, а за Национальное объединение — 6,6%. Менее пяти процентов популярности среди жителей констатировано у Латвийского объединения регионов (4,4% потенциальных голосов), партии KPV LV (3,2%), Новой консервативной партии (1,2%), партий "От сердца — Латвии" (1,0%) и "Для развития Латвии" (0,5%).

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