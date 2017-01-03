Менее пяти процентов популярности среди жителей констатировано у Латвийского объединения регионов (4,4% потенциальных голосов), партии KPV LV (3,2%), Новой консервативной партии (1,2%), партий "От сердца — Латвии" (1,0%) и "Для развития Латвии" (0,5%).