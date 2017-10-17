С наступлением осенней погоды взгляды латвийцев на ситуацию в семье и в стране в целом стали более мрачными — во всех проанализированных сферах (общая ситуация, экономика, материальное положение семьи, шансы найти работу, работа правительства) индекс оценки упал в среднем на три пункта.

В том числе индекс оценки материального положения семьи снизился с -9 до -11 пунктов. Оптимистичный прогноз развития материального положения семьи за год высказали 17%, пессимистичный — 15% опрошенных.

25% опрошенных считают, что ситуация в стране в целом развивается в правильном направлении, индекс оценки экономической ситуации снизился на 1 пункт.

Работой правительства недовольны 77% респондентов.

61% опрошенных считают, что в Латвии найти хорошую работу сейчас невозможно.

Подробнее результаты опроса будут представлены 19 октября.

Опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank" проводится ежемесячно.