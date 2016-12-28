В декабре этого года самый низкий отрицательный рейтинг — минус 77 — был у политических партий. Им доверяют всего 7% опрошенных, не доверяют — 84%, а остальные не имеют конкретной точки зрения. За партиями следуют Сейм, чей рейтинг составляет минус 70,3, и правительство — минус 54,7.

При этом за последние несколько лет недоверие населения к политикам только росло: если в конце 2014 года партиям доверяли 14% опрошенных, то в этом году — всего 7%. Доверие к Сейму уменьшилось с 24% до 12%, к правительству — с 27% до 19%.

Самым высоким доверием латвийцев пользуются образовательные учреждения, армия и церковь, рейтинг которых в декабре этого года составил соответственно плюс 61,4, 38,6 и 34,1. Тем не менее и эти учреждения переживают утрату доверия: доверие к учреждениям образования снизилось с 78% в 2014 году до 76% в этом году, к вооруженным силам — с 65% до 61%, к церкви — с 66% до 57%.

Положительный рейтинг доверия — плюс 28,5 — у главы государства Раймонда Вейониса, однако и к нему доверие снизилось с 65% в последние месяцы минувшего года до 58% в этом году.

Меньше латвийцы стали доверять и средствам массовой информации. Доверие к радио снизилось с 61% в 2014 году до 55% в этом году, к телевидению — с 62% до 51%, к печатным СМИ — с 50% до 39%, к интернет-порталам — с 42% до 35%.

Положительный рейтинг доверия в конце года был у самоуправлений — плюс 18,4, Банка Латвии — плюс 16,4, медицинских учреждений — плюс 6,3, профсоюзов — плюс 6,1. Отрицательным он был у неправительственных организаций — минус 0,8, коммерческих банков — минус 12,5, однако уровень доверия к ним постепенно растет.