Согласно данным опросов SKDS прошлых лет, самый большой удельный вес желающих эмигрировать в Латвии был зафиксирован в 2010 году: за то, чтобы уехать, высказалось 52% респондентов, а против этой идеи были лишь 43%. В 2014 и 2015 годах число потенциальных эмигрантов составляло 40% и 33% соответственно.

Таким образом, нынешняя ситуация с настроениями жителей в Латвии лучше предыдущих двух лет, однако в последние месяцы наблюдается тенденция к ее ухудшению.

Меньше всего жителей подумывало о переезде в другую страну в 2007 году: тогда за такую идею высказалось 29% латвийцев, что близко к нынешнему показателю.

Lai gan gandrīz katrs trešais (30%) ir paudis gatavību emigrēt, tomēr pēdējos 2 gadus šis rādītājs Latvijā vairs nav tik augsts kā iepriekš pic.twitter.com/ZDJXoFDY90 — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) December 26, 2016



