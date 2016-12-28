Служба госдоходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в течение последнего года стремительно теряли доверие населения Латвии. Меньше, чем СГД и БПБК жители страны доверяют только партиям, Сейму и правительству, пишет со ссылкой на данные исследования SKDS газета Neatkarīgā.

В 2014 году БПБК доверял 41% опрошенных, в 2015-м - 40%, в этом году - всего 29%. Показатели СГД снижались похожими темпами: соответственно, 49%, 46% и 34%.

Рейтинг СГД в конце 2016 года составил -19,6; БПБК - минус 28,4. Самый низкий уровень доверия - у политических партий (-77), Сейма (-70,3) и кабинета министров (-54,7). Большим доверием у населения пользуются учебные заведения (61,4), Национальные вооруженные силы (38,6), церковь (34,1) и президент страны (28,5).

Среди средств массовой информации латвийцы склонны доверять радио (27,2) и телевидению (11,6), и не слишком верят прессе (-3,6) и новостным порталам (-7,5).