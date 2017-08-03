Депутат Ритварс Янсонс ("Все для Латвии"-ТБ/ДННЛ) сообщил, что на заседании комиссии 8 августа предложит проголосовать за замену Судрабы. Если члены комиссии это предложение поддержат, Янсонс предложит утвердить на этот пост Юдина.
Как ранее заявил Янсонс, "Все для Латвии"-ТБ/ДННЛ считает, что Судраба как человек, который упоминается в расшифровках "переговоров олигархов", находится в конфликте интересов и поэтому не может руководить комиссией.
В свою очередь сам Юдин сказал агентству LETA, что ему несложно вновь баллотироваться на пост председателя комиссии, но он не видит в этом смысла в ситуации, когда представители Союза "зеленых" и крестьян заявили, что не поддержат его назначение. По мнению депутата, необходимо больше концентрироваться на задачах комиссии, а это он может делать и в нынешнем статусе.
Как сообщалось, на должность руководителя следственной комиссии претендовали и Юдин, и Судраба, но большинство депутатов поддержало Судрабу. После утверждения стали высказываться опасения в способности Судрабы объективно вести расследование с учетом того, что она упоминается в "переговорах олигархов". Сама Судраба заявила, что так говорят те, кто боится результатов парламентского расследования.