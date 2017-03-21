Если бы выборы в Рижскую думу состоялись завтра, за "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) проголосовали бы 43,3% рижан, свидетельствуют результаты опроса о популярности партий в Риге, проведенного SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Остальные партии от этого рубежа находятся крайне далеко, пишет Rus.LSM.lv. Так, голоса за Нацблок отдали бы 7,8% рижан, за Латвийское объединение регионов — 6,1%, за "Единство" — 5,4%, а за Союз "зеленых" и крестьян — 5%.

Далее следуют партии, которые не набрали бы необходимого для попадания в Думу числа голосов. Это партия Артуса Кайминьша KPV LV (3,9%), Новая консервативная партия экс-министра юстиции Яниса Борданса (1,9%) и "От сердца Латвии" бывшего госконтролера Ингуны Судрабы (1,5%). За Русский союз Латвии проголосовали бы 0,5% избирателей, а за какую-либо другую партию — 0,2%.

Почти 16% заявили, что не знают, за кого голосовать, а 8,6% не планируют участвовать в выборах.

Если учитывать только голоса тех, кто определился с выбором, в Рижскую думу прошло бы шесть политических партий. Причем правящие "Согласие" и "Честь служить Риге" получили бы поддержку 57,3% респондентов. Это приблизительно соответствует итогам прошлых муниципальных выборов, когда единый список "Согласия" и "Честь служить Риге" получил больше половины голосов избирателей.