У населения Латвии существует ошибочное представление о приобретении медикаментов, компенсируемых государством. Такой вывод сделали в сети аптек Euroaptieka после социологического опроса, проведенного центром исследований SKDS.

Примерно треть опрошенных (33%) жителей Латвии полагает, что компенсируемые государством медикаменты по рецептам нельзя приобрести во всех аптеках. Почти 10% респондентов уверены, что такие лекарства можно купить только в тех аптеках, которые указал врач, выписавший рецепт.

Опрос также показал, что большая часть населения уверена, что компенсируемые государством медикаменты можно приобрести только в несколько рижских аптеках, например, в Латвийском Центре инфектологии, в Страдиня, в медцентре "Юрас", в Гайльэзерс и в других местах.

По словам фармацевта Euroaptiekas Иевы Звагуле, компенсируемые лекарства можно приобрести абсоюлтно во всех аптеках в Латвии.

"Сознательно или неосознанно, но у людей в Латвии создалось неправильное представление о возможности приобретения компенсируемых государством медикаментов. По-прежнему жив слух, что они доступны только в конкретных или в каких-то специальных аптеках. Скорее всего, для лечения онкологии, гемофилии, склероза, туберкулеза и других болезней необходимые медикаменты, оплаченные государством, доступны в ближайших аптеках. Поэтому нет надобности отправляться за лекарством в другой район или в другой город", — сказала Звагуле.

Фармацевт добавила, что если нужных медикаментов нет в ближайших аптеках, их можно заказать. Кроме того, есть возможность заранее позвонить в аптеку и заказать медикамент, когда тот появится в аптеке. Тем самым, люди могут не тратить свое время, несколько раз отправляясь в аптеку за лекарством.

Соцпрос был выполнен в февраля этого года. В нем участвовало 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.