В последние годы в обществе значительно возросла поддержка многодетных семей, свидетельствуют результаты последнего опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

4% опрошенных считают, что в семье желательно иметь одного ребенка, 35% — двух, 48% — трех, 7% — четырех, 6% — пятерых и более детей.

В 2010 году на вопрос о желательном числе детей в семье при наличии всех необходимых для их воспитания условий 8% респондентов ответили, что хотели бы иметь одного, 41% — двух, 39% — трех, 6% — четырех, 2% — пятерых и более детей.

На просьбу назвать главные причины, по которым у них в семье меньше детей, чем хотелось бы, 81% опрошенных назвали нехватку финансовых средств, 49% — неподходящие жилищные условия, 32% — недостаточную государственную поддержку.

Отвечая на вопрос, что, на их взгляд, больше всего угрожает демографической ситуации в Латвии, 63% респондентов назвали эмиграцию жителей, 22% — низкую рождаемость, 11% — высокую смертность.