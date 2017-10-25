В 10-12 классах средней школы должно учиться не менее 25 учеников, в начальной школе — не менее 6 детей. Таковы выводы подготовленного Министерством образования и науки доклада "Создание модели оптимальной сети общеобразовательных школ в Латвии".

Для того, чтобы Латвия обеспечила конкурентоспособное образование министерство предлагает оптимизировать школьную сеть страны. В результате — количество учеников на одного педагога увеличится в 1,5 раза, но появятся ресурсы для повышения заработной платы учителей и оснащения школ, а также для перехода на новые стандарты (содержание образования). Авторы исследования настаивают на том, что при нынешней системе достичь поставленных целей невозможно.

Модель оптимизации сети школ разработана, в том числе с учетом мнения отраслевых экспертов, самих школ и представителей самоуправлений, а также отзывов жителей.

Учитывая неравномерное распределение населения в Латвии для каждой категории школ определено минимальное количество учеников в классе.

В первую категорию входят учебные заведения крупнейших в Латвии городов — Риги, Даугавпилса, Лиепаи и Елгавы, во вторую — региональные центры (Вентспилс, Талси, Тукумс, Кулдига, Салдус, Добеле, Бауска, Лимбажи, Цесис, Валмиера, Валка, Гулбене, Алуксне, Мадона, Огре, Айзкраукле, Екабпилс, Прейли, Краслава, Резекне, Лудза, Балви, Смилтене и Ливаны, а также окрестности Риги — Юрмала, Пиньки, Яунмарупе, Марупе, Олайне, Тирайне, Кекава, Катлакалнс, Баложи, Икшкиле, Саласпилс, Сауриеши, Улброка, Упесциемс, Адажи, Царникава). В третью категорию вошла основная часть территории Латвии, кроме отдаленных и малонаселенных мест, которые зачислены в четвертую категорию.

Рекомендуемое число учеников в 10-12 классах в переходный период до 1 сентября 2020 года составляет 150, а на малонаселенных территориях — 60. С 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года в городах первой категории в 10-12 классах должно быть не меньше 225 учеников, на остальной территории Латвии — 150, в отдаленных регионах — 75 учащихся.

Это позволит укомплектовать по крайней мере два, а в крупных городах — по три параллельных класса с программами разной направленности. Рассматриваемые критерии не распространяются на государственные гимназии.

На этапе основной школы в 7-9-х классах в крупных городах должно быть не менее 150 учащихся в переходный период до 2020 года и 225 — в период до 2023 года. На остальной территории Латвии это количество составит соответственно 150 детей, а в отдаленных регионах — 30. На этапе начальной школы в 1-6-х классах в крупных городах должно быть не меньше 450 учеников, в региональных центрах развития — 300, на остальной территории Латвии начальные школы должны быть доступны максимально близко от места проживания. Если количество учеников в школе меньше 90, ее, по мнению экспертов, нужно присоединять к более крупной школе.