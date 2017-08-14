Фонд Атиса Кронвалдса опубликовал свой очередной рейтинг лучших латвийских школ. Список лучших школ страны по итогам 2016/2017 учебного года возглавили Рижская 1-я государственная гимназия и Средняя школа инженерных наук при РТУ.

В рейтинг, который основан на анализе результатов школьников на олимпиадах и конкурсах национального масштаба, вошло 120 малых и 86 больших школ. Первые три места в списке лучших больших школ по сравнению с прошлым годом не изменились: Рижская 1-я государственная гимназия, Даугавпилсская Русская средняя школа - лицей и Агенсалнская государственная гимназия. Лидерство сохранила и лучшая малая школа - Средняя школа инженерных наук при РТУ. В тройку вошли также Прейльская 1-я основная школа и 89-я Рижская средняя школа.

Авторы разделили латвийские школы на две группы - "большие" и "малые". В малых средних школах учится менее 100 учеников. При составлении рейтинга учитываются показатели школьников на государственных олимпиадах, Открытой олимпиаде по русскому языку, Открытой олимпиаде по музыке и Открытой олимпиаде по письменному латгальскому языку и истории культуры. Полный список школ доступен на сайте Skolureitings.lv.