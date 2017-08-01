"Если опубликованные видеоматериалы об условиях содержания кур окажутся правдой, то для Rimi, как социально ответственного розничного торговца, они являются неприемлемыми", - пояснила представитель Rimi Latvia Инга Бите.

"Мы проведем переговоры с нашим поставщиком, который производит яйца на одной из птицеферм, оценим ситуацию и проверим производственные условия", - отметила представитель компании.

По имеющейся у Rimi Latvia информации, сейчас проверку на ферме проводит литовская Продовольственно-ветеринарная служба. "Сейчас в Литве как в стране ЕС действуют строгие правила, которые определяют условия содержания животных", - заметила Бите.

По ее словам, Rimi Latvia не работает с поставщиками, которые не соблюдают законодательство. "Если у нас будут какие-то сигналы от ответственных ведомств Литвы о нарушениях, мы определенно пересмотрим наше сотрудничество с поставщиком", - сказала Инга Бите.

В "Свободе животных" сообщают, что видеоматериалы получены летом 2017 года на птицефермах в поселках Аусиенишкес и Каушенай.