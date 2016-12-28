По словам Админе, ее адвокат работает над выдвижением иска. Она не понимает, почему ресторан и библиотека больше не хотят принимать программу, которую сами же утвердили. "Теперь они это отрицают, и меня с 177 людьми 27 декабря выгнали из зала", — говорит Админе.

В то же время она сказала, что первоначальный вариант программы, распространенный в соцсетях, директор ЛНБ Андрис Вилкс заставил исправить. Измененную программу утвердил и Вилкс, и руководство ресторана, поэтому билеты на мероприятие были пущены в продажу.

Админе указывает, что в программу не включалось прослушивание речи президента РФ Владимира Путина, а планировалось поднятием бокалов поприветствовать гостей, приехавших из России. Она надеется, что ресторан после таких действий испортит свою репутацию и растеряет клиентов.

Как ранее пояснил порталу Delfi представитель Национальной библиотеки Аугустс Зилбертс, "гуляющая" по просторам Сети программа являлась лишь черновиком, который был подан организаторами полтора месяца назад. Впоследствии план был изменен.

"Можем еще раз подтвердить, что встреча Нового года по московскому времени, просмотр речи президента России и похожие вещи категорически исключены. И это согласовано с организаторами мероприятия", — уточнил Зилбертс.