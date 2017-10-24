Список самых популярных мужских имен в Латвии для новорожденных в Латвии возглавляют Роберт, Александр, Артем, Густав и Карлис, а женских — София, Анна, Эмилия, Марта и Алисе, сообщает Центральное статистическое управление.

В Риге мода на имена меняется быстрее, чем в регионах, так как на жителей столицы большее влияние оказывают культурно-исторические и политические факторы. В Видземе, Курземе и Земгале вплоть до 2000 года список самых популярных мужских имен стабильно возглавлял Янис. Из рижского рейтинга это имя пропало уже в 1950 году, сперва опустившись на третью строчку, а затем и того ниже.

Популярность имени Янис вновь возродилась в 1970-х годах, и в 1990 году оно заняло в Риге лидирующие позиции. Сейчас имя Янис находится на 20-й строчке рейтинга в столице. С 1950-х годов популярность в Риге сохраняет имя Александр. Сегодня оно на втором месте.

Почти сто лет в рейтинг самых популярных мужских имен также входят Виктор, Андрей, Владислав, Алексей, Владимир, Эдуард, Эрик, Эдвард и Артур.

На фоне патриотического подъема 1930-х годов популярность набрали такие имена как Имантс, Лаймонис, Гунарс, Харийс и Оярс. В 60-70-е года в рейтинг вошли Игори, Сергеи, Олеги, Марисы, Андрисы и Юрисы.

Мода на женские имена меняется еще быстрее. Лишь Анна остается в списке на протяжении 100 лет, с 1995 года это имя удерживает второе место в Риге по популярности.

Самые популярные сейчас имена (София, Анна, Эмилия, Марта, Алисе, Виктория и Мария) также были в топе в 20-30-е годы прошлого века. Также в эти годы пользовались спросом такие имена как Велта, Мирдза, Айна, Бирута, Вера, Аусма, Расма, Дзидра, Лидия и Скайдрите, но сейчас они вышли из моды.

В 60-70-е годы в лидеры выходит женские имена Ирина, Людмила, Светлана, Ольга, Татьяна, Елена и Наталья, а после 1995 года — Илзе, Илона, Ивета и Даце.

В 80-е годы в Риге были популярны как латышские, так и русские имена: Кристине, Юлия, Анастасия, Виктория, Элина, Лаура, Екатерина, Диана и Катрина.

С тем, как менялась популярность имен в Латвии можно познакомиться здесь.