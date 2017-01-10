Самым популярным телеканалом в 2016 году в Латвии стал канал TV3, а самой популярной телепередачей - финал песенного конкурса "Евровидение". Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Kantar TNS.

Тройка лидеров без изменений

В первую тройку каналов линейного телевидения по времени просмотра входят TV3 (11%), LTV1 (9,5%) и Первый Балтийский канал (ПБК, 9,3%). Следует отметить, что среди зрителей нелатышской национальности первые четыре места в топ-5 по-прежнему занимают балтийские версии российских телеканалов - ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ.

5,5% времени в прошлом году пришлось на просмотр ТВ-каналов со сдвигом во времени. Просмотру другого ТВ-контента (предположительно, спутникового ТВ и других сервисов) зрители-нелатыши посвятили 40,3% времени. Среди латышей этот показатель вдвое ниже - 19,5%.

Латвийцы смотрят "Евровидение" и новогодний эфир

"Евровидение" становится самой популярной телепрограммой в Латвии уже второй год подряд, отметил представитель Kantar TNS Оскар Румпетерс. По его словам, характерно, что крупные события, которые показывают по ТВ только один раз, привлекают максимальное количество телезрителей. Из 40 самых популярных передач 32 (концерты, новогодние обращения, спортивные матчи и пр.) транслировались один раз.