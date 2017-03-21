Целый ряд негосударственных организаций (НГО) и члены совета по реализации правительственного меморандума о сотрудничестве просят премьер-министра Мариса Кучинскиса разъяснить неожиданный уход Мартиньша Криевиньша с поста директора Госканцелярии.

Представители НГО считают, что неожиданный уход Криевиньша с занимаемой должности ставит под сомнение успешное сотрудничество, которое способствовало достижению важных для общества целей.

"Поиски нового директора Госканцелярии затормозят работу совета, затруднят сотрудничество между негосударственными организациями и учреждениями госуправления. Это в свою очередь создаст риск того, что госуправление не будет служить интересам общества", — говорится в письме премьеру.

Принимая во внимание работу Криевиньша на должности директора Госканцелярии, причины его ухода неясны, а прозвучавшие из уст Кучинскиса разъяснения требуют более четкой аргументации, основанной на конкретных критериях, считают представители НГО.

"Туманные обоснования, оставляющие место для интерпретаций, не поспособствуют привлечению квалифицированного руководителя в Госканцелярию", — уверены авторы письма.

Поэтому они просят Кучинскиса сообщить общественности об обстоятельствах, при которых Криевиньш оставил должность, пояснив, на каких критериях основано решение. Также представили НГО хотят получить от Кучинскиса ответ, обращался ли он ранее к директору Госканцелярии с просьбой улучшить работу.

Письмо подписали председатель общества Ascendum Зайга Пуце, председатель правления Латвийского объединения молодых ученых Иева Круминя, директор общества за открытость Delna Янис Волбергс, вице-президент общества "Совет молодежи Латвии" Мартиньш Штейнс, член совета общества Latvijas Lauku forums Арис Адлерс и и.о. директора Latvijas Pilsoniskа alianse Кристине Зонберга.

Как сообщалось, с 21 марта Мартиньш Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии. Он ушел по обоюдному согласию сторон, но причины ухода не комментируются. До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

Премьер-министр Марис Кучинскис во вторник сказал в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама", что публичные заявления бывшего руководителя Госканцелярии Мартиньша Криевиньша о реформах в госуправлении не имели под собой конкретного анализа и покрытия. Группа по управлению реформами в госуправлении еще не сформирована, анализ не проведен. "Это командная работа, которую не может делать один человек. Конечно же, нужны эксперты", — заявил глава правительства.

Что касается заявлений Криевиньша о ликвидируемых штатных местах, то это были "в большей мере презентации".

Ранее Криевиньш заявлял о планах ликвидировать в госуправлении большую часть вакантных мест, заморозить создание новых штатных мест на три года, а также уменьшить количество занятых в прямом государственном управлении на 7-10%.