Центральное статистическое управление обнародовало отчет о ситуации с безработицей в Латвии, в котором утверждается, что за прошлый год, по сравнению с показателями 2015-го, число неработающих латвийцев сократилось на 2,9 тысячи, или 3%. Официальные цифры гласят, что безработица в 2016 году составляла 9,6%.

Отмечается, что в Латвии по-прежнему сохраняется тенденция к более высокой безработице среди мужчин. Если без работы в прошлом году сидело 10,9% представителей сильного пола, то неработающих женщин насчитывалось значительно меньше — 8,4% от общего числа.

Несмотря на общее улучшение показателей, уровень безработицы в Латвии все еще выше среднего по Евросоюзу в целом. В третьем квартале 2016 года этот показатель в Латвии составлял 9,5%, то есть на 1,3 процентных пункта превышал европейский (8,2%). К тому же, сообщает ЦСУ, под конец года было констатировано, что Латвия вновь удержит "пальму первенства" по безработице среди стран Балтии. У эстонцев данный показатель составляет оптимистичные 6,6%, а у литовцев — 7,6%: дела с трудоустройством в обеих странах идут лучше среднеевропейских.

Впридачу, как сообщает ЦСУ, за прошлый год в Латвии выросла безработица среди молодежи — показатель увеличился на 1% и достиг отметки в 17,3%. Всего в стране насчитывается 13 тысяч безработных в возрасте до 24 лет. Зато число тех латвийцев, которые не могут найти работу в течение года и дольше, уменьшилось с 45,5% от населения в 2015 году до 41,5% в 2016-м.

При этом проблем с трудоустройством молодых людей в Латвии все равно меньше, чем в среднем по ЕС. Как отмечает ЦСУ, данная тенденция сохраняется с 2013 года. Но, опять же, Эстония и Литва обгоняют Латвию — в этих странах уровень безработицы среди молодежи составляет 13,4% и 14,5% соответственно.

В 2016 году в Латвии числились трудозанятыми 893,3 тысячи, или 61,6% населения в возрасте от 15 до 74 лет. За прошедший год их процент выросл на 0,8%, хотя из-за отрицательной демографии само число трудозанятых сократилось на 2800 человек.

Центральное статистическое управление также подготовило таблицу, отображающую ситуацию с размером зарплат в Латвии. В отчете для сравнения указаны данные за 2015 год, а также за 2016-й в целом и поквартально.

Наибольший процент населения (44,1) в стране официально зарабатывает не более 450 евро, из них 20,7% трудятся за минимальную зарплату или даже меньшую сумму. От 450 до 700 евро получают 30,7% латвийцев, а от 700 до 1400 — лишь 17,6%. Доход в размере более 1400 евро в месяц в прошлом году был зафиксирован у 2,7% жителей Латвии.