Во вторник, 8 августа, парламентская комиссия по расследованию "дела олигархов" отклонила предложение сместить ее нынешнего руководителя — Ингуну Судрабу — с занимаемой должности.

Как сообщает LETA, автором отвергнутой депутатами идеи был представитель Нацблока Ритвар Янсонс. Помимо него за смещение Судрабы проголосовал лишь представитель "Единства" Андрей Юдин.

За то, чтобы комиссия не меняла своего главу, проголосовали Судраба и еще трое членов.

Как сообщалось, 27 июля Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис. Председателем комиссии была избрана Ингуна Судраба.

Больше всех против назначения Судрабы протестовали сопредседатель Национального объединения Райвис Дзинтарс и глава парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня. Первый написал письмо президенту страны, в котором выразил опасения, что действия Судрабы могут контролироваться из Кремля. Аболтиня же назвала назначение Судрабы "безумным цинизмом".

В ответ на это Судраба поясняет: она не могла иметь никаких контактов с олигархами уже просто потому, что в описываемый период работала госконтролером и о политической карьере не помышляла.

"Когда такой ажиотаж вокруг этого поднимается, мне одно понятно: люди, которые это делают, они же очень хорошо знают, что я не имею абсолютно никакого отношения к тому, что там происходило в 2009, 2010 году, когда велись эти разговоры. Тем более мне понятно, что там наверняка есть еще очень много разных имен и игроков, которые посетили эту гостиницу", — пояснила Судраба в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио.

"Они одного сильнее всего боятся: теперь публикуется то, что может быть выгодно какой-то одной группе политиков — но ведь могут быть опубликованы и другие части, тогда картина будет совсем другая, куда более полная", — отметила Судраба. По ее мнению, доступ к этим материалам был у некоторых политиков уже очень давно.

Прослушанные в гостинице Rīdzene переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в "деле олигархов", которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.