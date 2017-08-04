На сайте Сейма должны быть обеспечена прямая видеотрансляция открытых заседаний парламентской следственной комиссии по "делу олигархов", сообщили в пресс-службе Сейма.

Президиум Сейма поручил обеспечить видеотрансляцию администрации парламента по просьбе председателя комиссии Ингуны Судрабы.

Для работы комиссии необходимо обеспечить два рабочих места, оснащенных компьютером, принтером и телефоном.

На обеспечение работы парламентской следственной комиссии по "делу олигархов" выделено 8140 евро.

Как сообщалось, 27 июля Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Председателем комиссии была избрана Ингуна Судраба.

Прослушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов , которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.