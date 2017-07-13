Он напомнил, что в четверг, 13 июля, Сейм начнет работу над пакетом законопроектов налоговой реформы, пакет включает в себя 11 законопроектов. В четверг Сейм планирует передать эти законопроекты на рассмотрение в комиссии, 17 июля на внеочередном заседании планируется утвердить пакет законопроектов в первом чтении, а 21 июля - во втором окончательном чтении.

Путра уверен, что большинство депутатов Сейма поддержат налоговую реформу, потому что в ходе многочисленных раундов переговоров между партиями правящей коалиции был достигнут компромисс. "Предложение не первый день находится на столе, и "Единство" с Национальным объединением были вовлечены с самого начала. Сейчас достигнут результат - как будет выглядеть система налогообложения в следующие пять лет", - пояснил парламентский секретарь Минфина.

На вопрос о том, будут ли приниматься во внимание предложения оппозиции, Путра ответил, что будут рассмотрены все предложения, если они рациональны и не увеличивают дефицит госбюджета. По его мнению, у оппозиции не должно быть возражений против инициатив, связанных с реинвестированной прибылью и прогрессивным подоходным налогом.

"Если Сейм все это отклонит, то выразит недоверие правительству", - полагает представитель Минфина.