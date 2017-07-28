"Нам надо быть внимательными и надо все рассматривать детализированно, а не только видеть белое и черное. Санкции против "Nord Stream 2" — да, но, если есть позиция, согласно которой ЕС старается обеспечить себя поставками газа из разных мест, то может быть лучше сказать нет", — отметил Пабрикс.

Европарламентарий добавил, что решение Конгресса США не означает того, что эти компании автоматически попадут под санкции, поэтому надо следть за развитием событий.

По его мнению, в общей сложности Конгресс США выдерживает более строгую позицию против России, чем Евросоюз, и это правильно. Пабрикс согласен и с тем, что Конгресс поступил правильно, взяв в свои руки вопрос антироссийских санкций, таким образом, частично уменьшив возможности маневра Белого дома, потому что не полностью ясна позиция президента США Дональда Трампа по этому вопросу.