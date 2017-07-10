Депутат Европарламента Артис Пабрикс предлагает партии "Единство" объединиться с Новой консервативной партией (НКП), Латвийским объединением регионов (ЛОР) и партией "Для развития Латвии". На телеканале LNT в передаче "900 секунд" Пабрикс сказал, что партии основаны на сходных платформах и хотят видеть Латвию европейским государством.

Политик с надеждой ждет съезда "Единства". По его мнению, новое руководство партии должно немедленно начать переговоры об объединении с тремя упомянутыми партиями. Влияние каждой партии по отдельности невелико, так что объединение перед выборами необходимо, пока такая возможность еще есть.

Напомним, что "Единство" в 2010 году также было создано перед выборами в Сейм с целью объединить политический вес трех партий (национал-консервативное "Новое время", "Гражданский союз" и социал-либеральное "Общество за другую политику" и противостоять "Согласию". В результате на выборах в 10 Сейм "Единство" заняло первое место, получив 33 мандата и получило право сформировать правительство.