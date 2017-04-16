"Никто ни в Европе, ни в США не хочет плохих отношений с Россией. Вопрос в том, на каких условиях. Для того чтобы эти отношения были хорошими, они должны быть основаны на взаимном уважении, интересах и соблюдении норм международного права. Это те вещи, где нам не хватает доверия. Думаю, что новая администрация США, как и все предыдущие, будет стремиться улучшить эти отношения. Удастся ли им это, я не берусь сказать. Я бы не лелеял слишком больших надежд на это, потому что, чтобы улучшить отношения, нужны двое. Я не уверен, что высшее руководство Москвы готово отказаться от своих амбиций", — сказал Пабрикс.

"Трамп — такой же "альфа-самец", как и президент России Владимир Путин, и два таких медведя в одной берлоге не уживутся. Путин слабее, потому что экономическая и военная власть России слабее, чем США. С одной стороны, Путин краткосрочно победил, потому что в США раскол, и Запад слабеет из-за популярности популистов. Но

это краткосрочная победа", — сказал евродепутат.

По его мнению, Трампу и Западу отступать некуда. "Продать Украину" Трамп не может из-за давления конгрессменов. "Сейчас нет оснований говорить об отмене санкций против России. Мы не видим прогресса в отношении Крыма и Донбасса", — сказал политик.