У одного из лифтов, который расположен в отремонтированном здании латвийского парламента, выявились технические проблемы. В связи с этим депутаты и посетители Сейма не хотят рисковать застрять в лифте.

В доме на улице Екаба 6/8, в свое время, находился читальный зал Национальной библиотеки. С осени 2016 года здание передано в распоряжение парламента после реконструкции. К слову, ремонт помещений обошелся в 6,8 млн евро.

Однако вместе с дополнительными помещениями у работников Сейма появились и новые проблемы. Их доставляет лифт, у которого периодически возникают технические неисправности.

По словам главы комиссии по Европейским делам Лолиты Чигане, лифт не работал несколько раз. "Когда лифт не работает, я поднимаюсь пешком. Но у меня нет проблем пройтись пешком — я поддерживаю хорошее здоровье", — сказала Чигане ("Единство").

С плохой работой лифта столкнулись и посетители Сейма, которым часто приходятся участвовать на заседаниях комиссий. "На прошлой неделю ехал и лифт остался здесь, на третьем этаже. Дальше мы никуда не двигались. Теперь я лучше пройдусь пешком", — сказал Казимир Шлякота, советник ассоциации коммерческих банков.

Стал реже пользоваться лифтом и руководитель подкомиссии Общественного здоровья Ромуалдс Ражукс. По его мнению, результат уже очевиден. "Я пользуюсь лестницей, чтобы увеличить свою подвижность. С Нового года мне удалось сбросить девять килограммов, чем очень горжусь", — отметил Ражукс ("Единство").

А депутат Бюджетной комиссии Сейма Имантс Парадниекс вверх по лестнице мчится быстрыми шагами. По его словам, пользоваться лифтом ему не позволяют политические убеждения.

"Принципиально не использую лифт нигде и никогда. Потому, что таким образом мы кормим российскую экономику, так как частично покупаем у нее электроэнерги. Поэтому я не пользуюсь лифтом в этом здании", — сообщил Парадниекс (VL-TB/LNNK).

Руководитель пресс-службы Сейма Юрис Вигулис говорит, что жалобы на лифт были получены на прошлой неделе. "Проблема была с равномерностью работы дверей лифта. Мы сразу пригласили фирму, обслуживающую этот лифт, чтобы та разобралась в ситуации. Требовалось просто подрегулировать механизм, обеспечивающий работу двери. Теперь лифт в порядке, новых жалоб не было. Ремонт сделан по гарантии, поэтому дополнительных расходов Сейм не понес", — отметил Вигулис.