Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) сегодня решила отложить дискуссию по предложению обязать платить по меньшей мере минимальную зарплату людям, получающим на этом же месте работы также авторское вознаграждение, до составления и принятия бюджета следующего года.

Как пояснила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, это предложение не следует принимать поспешно, поэтому дискуссия будет продолжена позднее. Таким образом, пока эта норма в закон внесена не будет.

Во вторник при обсуждении в комиссии поправок к закону о подоходном налоге с населения самые большие дебаты разгорелись по вопросу о получателях авторских вознаграждений.

Предложение отстаивала исполнительный директор издательства Rīgas Viļņi Инара Петерсооне, представляющая также Латвийскую ассоциацию издателей прессы.

Рейзниеце-Озола отметила, что это предложение исключает возможность сказать, что плата за выполненную работу искусственно делится на оплату по трудовому договору и авторское вознаграждение. То есть, Служба госдоходов больше не сможет определить, что в таком случае по сути должно быть трудовым договором и зарплатой.

Депутат от национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Иант Парадниекс предложил включить в закон норму о минимальной зарплате, так как она не отменяет обязанность платить с авторского вознаграждения социальные взносы в размере 5%, но при этом получатели гонораров будут получать также минимальную зарплату.

Комиссия предложила уточнить редакцию предложения, чтобы она устанавливала, что в таких случаях работодатель должен будет платить получателю авторского вознаграждения по меньшей мере минимальную зарплату в соответствии с трудовым договором. Эта норма не отменяла бы обязанность платить с авторского вознаграждения социальные взносы в размере 5%.