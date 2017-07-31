На заседания парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов" планируется пригласить председателя партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса, экс-политика Айнара Шлесерса и министра земледелия Яниса Дуклавса, сообщила председатель комиссии Ингуна Судраба.

Пригласить этих людей важно, чтобы проанализировать конкретные фрагментов разговоров политиков в гостинице "ридзене", создающие впечатление о разграблении государства, отметила Судраба.

Первое заседание комиссии предусмотрено 8 августа, когда с представителями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией планируется обсудить процессы по "делу олигархов". Будут обсуждаться конкретные эпизоды, которым нужно уделить особое внимание.

На просьбу прокомментировать опасения за ее соответствие занимаемой должности главы комиссии Судраба ответила, что сомнения исходят от тех, кого страшат потенциальные результаты расследования.

Как пишет в фейсбуке депутат Андрей Юдин, он предложил рассмотреть на заседании комиссии наиболее актуальный вопрос — о незадекларированных интересах министра земледелия Яниса Дуклавса в Рижском порту. Для рассмотрения этого вопроса не требуется углубленного анализа уголовного дела. Юдин сообщает, что подготовил и направил главе комиссии список людей, которых следовало бы опросить и допросить.