Партия "Честь служить нашей Латвии" баллотировалась на выборах в 15 самоуправлениях и получила в общей сложности 11 депутатских мест. Сейчас в ее рядах насчитывается более 600 членов, объединенных в 16 региональных отделениях. Ряды партии пополняются новыми членами, в ближайшее время планируется учредить ее новые региональные отделения.
"Мы полны решимости стартовать на следующих выборах Сейма и ведем переговоры с несколькими партиями — нашими потенциальными партнерами. Я считаю, "Честь служить нашей Латвии" должна идти на парламентские выборы вместе с еще какой-то партией, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. Этот вопрос пока открыт", — сказал Пожарнов.