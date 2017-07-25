Политическая партия "Честь служить нашей Латвии", учрежденная 27 февраля 2016 года и называемая кузиной возглавляемой вице-мэром Риги партии "Честь служить Риге", по итогам муниципальных выборов переняла власть в Балдоне и готовится стартовать на следующих парламентских выборах. Об этом в интервью агентству LETA рассказал ее председатель, мэр Балдоне Андрей Пожарнов.

Партия "Честь служить нашей Латвии" баллотировалась на выборах в 15 самоуправлениях и получила в общей сложности 11 депутатских мест. Сейчас в ее рядах насчитывается более 600 членов, объединенных в 16 региональных отделениях. Ряды партии пополняются новыми членами, в ближайшее время планируется учредить ее новые региональные отделения.

"Мы полны решимости стартовать на следующих выборах Сейма и ведем переговоры с несколькими партиями — нашими потенциальными партнерами. Я считаю, "Честь служить нашей Латвии" должна идти на парламентские выборы вместе с еще какой-то партией, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. Этот вопрос пока открыт", — сказал Пожарнов.