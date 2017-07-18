Выход из "Единства" пяти депутатов не повлияет на стабильность правительства, считают партнеры по коалиции.

Руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис сказал агентству LETA, что намерен вместе с премьер-министром Марисом Кучинскисом встретиться с этими пятью депутатами (Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов). Бригманис заинтересован в том, чтобы эти люди остались работать в коалиции. "Судя по сигналам с их стороны, они готовы конструктивно работать", - сказал он.

Бригманис думает, что сложившаяся ситуация на стабильность правительства не повлияет, поскольку все вышедшие из партии - профессиональные и ответственные политики.

Сопредседатель "Все для Латвии"-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс считает, что уход "пятерки" из "Единства" не повлияет на работу правительства. Если фракция "Единства" будет сплоченной, нет оснований говорить о немедленной угрозе.