После снижения уровня воды в Плявиняс ситуация на всем протяжении Даугавы остается спокойной — паводок на реке закончился, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С вечера вторника уровень воды в Плявиняс стабильно понижается — в среду около пяти часов утра он составлял 10,37 метра, что на 38 сантиметров ниже, чем во вторник утром.

В Зельки уровень воды также медленно падает.

В Екабпилсе в ночь на среду уровень воды оставался стабильным, а во вторник вода упала примерно на 80 сантиметров.

На остальном протяжении Даугавы уровень воды в основном понижается или не меняется, и подобная ситуация сохранится в ближайшие дни.

Местами по берегам реки еще затопленные низкие поймы. Такая же ситуация на Айвиексте, где уровень воды медленно поднимается. В других реках Латвии колебания уровня воды незначительны.