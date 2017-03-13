Размер убытков, причиненных Плявиняс паводком, еще уточняется и может достичь 100 000 евро, сообщила председатель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде. Ущерб нанесен и общественным зданиям, и инфраструктуре, и частному сектору.

Хотя уровень воды в Даугаве и упал ниже критической отметки, ситуация в Плявиняс по-прежнему неспокойная, заявила ранее агентству LETA Жилде. "Вода отступила от домов, но ситуация неспокойная, потому что недостаточно того, чтобы уровень воды был на несколько сантиметров ниже критической отметки. Когда вода достигнет нормального уровня и лед уйдет, мы сможем сказать, что ситуация нормальная", — сказала Жилде.

По прогнозам синоптиков, скопления льда в Плявиняс могут исчезнуть за несколько дней, но если будет мороз, ситуация не изменится. За положением в городе следят оперативные службы, и на выходных им доставляли проблемы безрассудные люди, которые приехали смотреть на Даугаву и лазили по торосам. Полиции приходилось в рупор предупреждать об опасности.

С вечера воскресенья уровень воды в Плявиняс понизился на 33 см и упал ниже отметки 11 метров.