Как заявили в ПБ, одновременно важным направлением деятельности будет также предотвращение рисков противоправных действий на предусмотренных в июне выборах самоуправлений в Латвии.

Кроме того, ПБ все больше внимания уделяет процессам в информационном пространстве, где увеличивается объем ложной или заведомо искаженной информации, что может существенно повлиять на общественно-политические процессы в стране и тем самым создать риски для национальной безопасности. По мнению ПБ, данная тенденция будет актуальна и в 2017 году.

В середине декабря на заседании консультативного совета экспертов антитеррористического центра был сделан вывод, что произошедшие и предотвращенные в 2016 году террористические акты свидетельствуют о том, что несмотря на интенсивные антитеррористические меры уровень угрозы, создаваемой исламистскими террористами, в ближайшем будущем в Европе не снизится.

На заседании было подчеркнуто, что несмотря на низкий уровень террористической угрозы в Латвии ПБ в сотрудничестве с другими участвующими в антитеррористических мероприятиях учреждениями продолжает целенаправленно развивать национальную антитеррористическую систему, обеспечивая ее готовность оперативно и эффективно реагировать на угрозы терроризма в случае их увеличения.

После недавнего теракта в Берлине ПБ также заявила, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким. Несмотря на это, ПБ постоянно проводит анализ ситуации и интенсивно сотрудничает с иностранными партнерскими службами, чтобы в случае увеличения угрозы терроризма оперативно ввести дополнительные профилактические антитеррористические меры.

В ноябре ПБ сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже. Позже выяснилось, что им является работник ГАО "Латвияс дзелзцельш". ПБ не сообщает, в пользу какой страны велся шпионаж, однако в отчете о деятельности ПБ за 2015 год говорится, что по-прежнему основные риски в сфере контрразведки для Латвии создают российские спецслужбы.