Инициативу Министерства образования и науки (МОН) о переводе образования на латышский язык отдельные деятели, приверженцы российской политики соотечественников, могут использовать для увеличения своей популярности перед выборами в Сейм, заявили агентству LETA в Полиции безопасности (ПБ).

Одна из задач ПБ как органа госбезопасности состоит в том, чтобы получать опережающую информацию о рисках национальной безопасности и информировать о них государственные органы.

С точки зрения ПБ, инициатива МОН определенной частью общества оценивается неоднозначно, и сторонники российской политики соотечественников попытаются использовать этот вопрос, чтобы увеличить свою популярность. В то же время пока что организуемые ими протесты не имеют широкой поддержки в обществе.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис подтвердил, что консультировался с органами безопасности, но содержания разговора не раскрыл.