В прошлом году главной причиной отказа иностранцам в выдаче временного вида на жительство в обмен на инвестиции в Латвии или его аннулирования был риск их возможного сотрудничества с иностранными спецслужбами. Об этом говорится в открытом отчете Полиции безопасности (ПБ) о работе в прошлом году.

В 2016 году ПБ продолжила проверку иностранцев, желающих получить вид на жительство в обмен на инвестиции в Латвии. В прошлом году в Латвии было выдано 1864 таких вида на жительство, из них 673 — впервые, 1191 — повторно на пять лет.

Больше всего иностранцев по-прежнему интересуются возможностью получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. Правда, из 1597 запросов первичными в прошлом году были только 514. В 2016 году было запрошено также 115 (85 первичных) видов на жительство в обмен на инвестиции в основной капитал предприятий, 112 (37) — в субординированный капитал банка, 38 (37) — в беспроцентные государственные ценные бумаги.

По оценке ПБ, на активность иностранцев в инвестировании в Латвии в прошлом году влияли главным образом изменения экономической ситуации и нормативного регулирования в России. Несмотря на это, активнее всего вид на жительство в обмен на инвестиции в Латвии запрашивают по-прежнему граждане России. В прошлом году их было 1 340 (72% всех претендентов). Второе место по этому показателю занимают граждане Украины, третье — Казахстана. Далее следуют граждане Китая, Узбекистана и ряда других стран.

В 2016 году ПБ предложила не выдавать вид на жительство 30 иностранцам и аннулировать его у 11 иностранцев. В 46% случаев были выявлены риски их причастности к деятельности иностранных спецслужб, в 22% случаев — экономические риски, например, подозрения в легализации преступно полученных средств. В 32% случаев были выявлены другие угрозы для нацбезопасности.