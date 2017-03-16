Начальник Полиции Безопасности (ПБ) Нормундс Межвиетс прогнозирует, что "Россия и в этом году мероприятия памяти легионеров в Латвии использует для того, чтобы поддерживать свой созданный миф о возрождении фашизма в Латвии, и попытается международно дискредитировать наше государство".

В Полиции Безопасности оценивают ситуацию в том числе и о возможных провокациях на мероприятиях 16 марта, примерно также, как и в предыдущие годы. "Полностью исключить возможность провокаций нельзя", — сказал Межвиетс в интервью передаче "900 секунд" в эфире LNT, добавив, что стражи правопорядка готовы реагировать в случае необходимости.

Начальник ПБ заявил, что у него в распоряжении есть информация, что в Латвии появились иностранцы, которые готовятся участвовать в акциях протеста, среди них есть и те, кто был участником подобных акций прежде.

Начальник Госполиции Интс Кюзис в интервью передаче "Rīta panorāma" в эфире Латвийского ТВ сказал, что провокаторов, "выполнявших бы какие-то действия с каким-либо последствиями, не выявлено", но если такие будут, то стражи правопорядка с ними справятся.

Кюзис отметил, что правоохранители предусмотрели различные сценарии. Начальник Госполиции добавил, что на мероприятия 16 марта в Латвии аккредитовались представители СМИ из разных стран, в том числе и из России. В основном же аккредитацию получили представители медиа стран ЕС, преимущественно — латвийские.

16 марта Полиция безопасности будет работать в усиленном режиме, а Госполиция — по специально утвержденному плану. На площади у памятника Свободы будут установлены желтые заградительные барьеры, информирует агентство LETA.

Как сообщалось, 16 марта в центре Риги пройдут мероприятия дня памяти латышских легионеров. Традиционно самым многочисленным мероприятием будет шествие Лимбажского отделения организации "Daugavas Vanagi Latvijа" от церкви Иоанна к памятнику Свободы с возложением цветов. Оно пройдет с 11 до 13 часов.

С 7 до 13 часов на площади у памятника Свободы будет проходить собрание "Общества в поддержку национальных воинов", на котором будет разъясняться история латышского легиона.

Собрание на площади у памятника Свободы планировал провести и Латвийский антинацистский комитет, который почтит память жертв "Waffen SS" и осудит преступления легионеров. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич установил для этого мероприятия другое место проведения — Бастионную горку. Также организаторам запрещено использовать звукоусилительную аппаратуру во время шествия "Daugavas Vanagi Latvijа".

Организация "Ceturtа atmoda" с 11 до 14 часов проведет у посольства Германии митинг солидарности с немецкой антифашистской организацией "VVN-BdA", которая требует у правительства Германии выразить осуждение депутатам Сейма и Рижской думы, принимающим участие "в провокациях против Латвии". По распоряжению Радзевича мероприятие пройдет не у здания посольства, а напротив. С 17.30 до 19 часов собрание в память погибших в гетто и концлагерях проведет Алла Березовская.

Мероприятия памяти легионеров пройдут в Лестене Тукумсского края. В 13 часов в лютеранской церкви состоится концерт, а в 14 часов пройдет минута памяти на братском кладбище. В 15.30 в Лестенском народном доме будет показан фильм "Хроника Мелании".

16 марта не является в Латвии официальным памятным днем — мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.