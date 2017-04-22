Полиция безопасности (ПБ) ведет один уголовный процесс по факту вербовки с целью проведения теракта и два процесса — об угрозе совершения теракта.

Пока известно лишь то, что уголовные процессы начаты еще в прошлом году. Поскольку следствие еще ведется, в ПБ не предоставили более подробные комментарии, поэтому неизвестно, есть задержанные.

В публичном отчете, подготовленном ПБ в прошлом году, говорилось, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким и активизации деятельности террористических организаций не ожидается.

Вместе с тем риски радикализации сохраняются в мусульманской общине Латвии, указывает ПБ. В настоящее время риску радикализации наиболее сильно подвержены конвертиты, особенно те, кто продолжительное время находились в государствах с высоким уровнем террористической угрозы.

Поездки в Сирию и Ирак с целью присоединения к террористической группировке "Исламское государство" и впредь будет оставаться главным фактором, который может повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Латвии, отмечает ПБ.

В прошлом году ПБ впервые передала в прокуратуру три уголовных процесса о незаконном участии в вооруженном конфликте. Из них два — по факту участия в вооруженном конфликте в Сирии и один — по факту участия в вооруженном конфликте на Украине.

Одно из дел об участии в сирийском конфликте рассматривается судом первой инстанции. Обвиняемого Мартиньша Гринбергса прокуратура требует к 11 годам лишения свободы. Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре 2016 года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

Бывший руководитель Латвийского центра исламской культуры Олег Петров тоже обвиняется в незаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии на стороне "Исламского государства". Местонахождение Петрова латвийской прокуратуре неизвестно, однако ПБ установило, что Петров по-прежнему имеет авторитет в мусульманской общине и в прошлом году распространял среди ее членов пропагандистские материалы "Исламского государства".

Всего в делопроизводстве ПБ находится еще несколько уголовных процессов по факту участия четырех человек в сирийском конфликте.

Также ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек по факту участия в конфликте на Украине.