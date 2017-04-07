Произошедшая в пятницу трагедия в Стокгольме, которую, вероятно, надо расценивать как террористический акт, не является достаточным основанием для повышения уровня террористической угрозы в Латвии, заявили в Полиции безопасности (ПБ).

Таким образом, уровень террористической угрозы в Латвии остается низким.

ПБ следит за развитием событий и поддерживает контакты с иностранными партнерами. "В данный момент в распоряжении ПБ нет информации, которая свидетельствовала бы о необходимости повысить уровень террористической угрозы в Латвии", — сказали в учреждении.

В случае необходимости ПБ проведет в Латвии превентивные меры.

В пятницу в Стокгольме в универмаг на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере пять человек. Сообщается также о раненых.