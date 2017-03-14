Поездка латвийского депутата Европарламента Андрея Мамыкина в Сирию соответсвует геополитическим интересам России, заявил в эфире передачи Rīta panorāma телеканала LTV начальник Полиции Безопасности Нормунд Межвиетс.

По словам Межвиетса, это мероприятие организовала Россия, и его цель - поддержка действий этой страны. "Жаль, что в таком мероприятии принял участие депутат ЕП от Латвии", - заявил начальник ПБ. Межвиетс отметил, что в демократической стране Мамыкин может выражать любое мнение, но общество должно сделать свои выводы по поводу того, могут ли такие люди занимать пост депутата ЕП.

Андрей Мамыкин в ходе трехдневного визита в Сирию встречался в президентом страны Башаром Асадом, а также участвовал в распределении гуманитарной помощи. Он посетил Алеппо и Дамаск, встречался с представителями миссии ООН и Красного полумесяца, губернатором Алеппо, депутатами парламента, министрами и религиозными лидерам.

В состав делегации ЕП вошли также депутаты Татьяна Жданок, Яна Тоом (Эстония), Стефано Маулу (Италия), Хавьер Коусо Пермуй (Испания) и Фабио Массимо Кастальдо (Италия).