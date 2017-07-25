Педагоги недовольны тем, что подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об образовании не обсуждаются с работниками отрасли, причем поспешно продвигаются летом, когда у школьных учителей пора отпусков.

Таким образом, опять будет неясно, какие изменения ждут их в новом учебном году, в том числе касательно оплаты труда. Часть поправок уже дошла до совещания госсекретарей министерств и комитета Кабинета министров, другие рассматриваются в ответственной комиссии Сейма.

Поправки касаются очень важных вопросов, таких например, как начало обучения в школах с шестилетнего возраста, специальное образование, школы-интернаты, частные учебные заведения, оплата труда педагогов, степени качества, порог минимального числа учеников, продолжительность учебного года, содержание образования. Часть поправок вступит в силу уже с 1 января 2018 года, часть — с 1 июля и с 1 сентября.