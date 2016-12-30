"У вооруженных сил не бывает выходных с точки зрения боеготовности. Этот визит — возможность обсудить с руководителями подразделений тактического уровня, которые выполняют оперативный план национальной обороны, актуальные вопросы оборонных планов и убедиться в их готовности выполнять поставленные задачи. Кроме того, это последняя проверка в подразделениях, которую я провожу перед тем, как оставить должность командующего НВС", — подчеркнул Граубе.

В конце учебного цикла НВС в подразделениях армии в период праздников будут продолжаться проверки боеготовности, совместимости и способности выполнять поставленные перед ними задачи в сфере обороны.