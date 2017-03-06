Президент Латвии Раймонд Вейонис во время визита в Объединенные Арабские Эмираты поужинал в кампании Айнара Шлесерса и одного из арабских шейхов, сообщает передача de facto телеканала LTV. Организатор встречи, бывший сотрудник посольства Латвии в ОАЭ, использовал фото со встречи для рекламы своей фирмы.

Ужин состоялся в одном из ресторанов знаменитого небоскреба Burj Al Arab. Фотографию в социальных сетях опубликовал бывший делопроизводитель посольства Латвии в ОАЭ Рудолфс Брейманис, который оставил свой пост на госслужбе в конце января.

По данным de facto, Брейманис предложил организовать этот ужин, будучи работником МИДа Латвии. Брейманис заявил передаче, что шейх, которому принадлежит компания Al Saif Group, интересовался возможными инвестициями в латвийскую экономику. В феврале Брейманис основал фирму, название которой теперь используется в подписи к снимку. Публикация снимка вызвала неоднозначную реакцию в Латвии, сообщает Delfi.lv.

В ужине принимали участие также экс-политик и предприниматель Айнар Шлесерс вместе с сыном Эдвардом, а также заместитель главы канцелярии президента Эгита Казека и госсекретарь МИДа Андрейс Пилдеговичс. По словам Пилдеговичса, действия Брейманиса как физического лица допустимы, однако он считает это "безвкусной саморекламой". Раймонд Вейонис заявил передаче, что ничего не знал о приглашенных на ужин гостях, поэтому присутствие Айнара Шлесерса стало для него сюрпризом.

Предприятие Брейманиса планирует заниматься привлечением арабских инвестиций в Латвию. Депутат Сейма Хоссам Абу Мери, который также вошел в состав латвийской делегации во время визита в ОАЭ, заявил передаче, что участники встречи вряд ли хотели что-то узнать о Латвии от президента. "Там сидит первое лицо - это значит, что этим партнерам можно доверять. Мне кажется, что присутствие президента дало серьезный кредит доверия", - заявил депутат.