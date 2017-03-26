Спешно принятые поправки к Закону о национальной безопасности депутаты Сейма поясняют потенциальными сделками, которые "крутятся" возле Инчукалнского газового хранилища и магистральных трубопроводов. Был риск, что ценные активы будут скуплены нежелательными для государства лицами. При этом, как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, у политиков была возможность не допустить этого еще год назад, однако ничего так и не было сделано.

Как поясняет передача, в конце 2015-начале 2016 годов Сейм рассматривал поправки к Закону об энергетике, чтобы позволить наличие открытого рынка газа в Латвии. Законопроект предусматривал, что у государства имеется "право первой руки" при покупке Инчукалнского хранилища и трубопроводов. Идею одобрил и Регулятор общественных услуг, и депутаты Комиссии народного хозяйства, однако предприятие Latvijas gāze выступило с заявлением, что подобная практика нарушит договор акционеров. Уже на следующий день Министерство финансов отозвало идею о предоставлении государству эксклюзивного права.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая на тот момент занимала пост министра экономики, заявила, что не помнит, почему чиновники внезапно изменили свое мнение, но указывает на "данные юридического анализа, проведенного при оценке договора о приватизации". При этом, отмечает De facto, записи заседаний свидетельствуют о том, что перед окончательным голосованием Рейзниеце-Озола как раз наоборот заявляла членам комиссии, что никаких нарушений договора не произойдет. То есть были другие, неизвестные причины, по которым министерство отозвало свою идею.

23 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки о важных для национальной безопасности коммерческих обществах, которые гласят, что впредь любому лицу, которое хочет получить значительную долю акций в компании такого рода, сперва нужно будет заручиться одобрением правительства. Нововведения относятся к части крупных предприятий электронной связи, СМИ, а также компаниям, работающим на рынке поставок газа, электроэнергии и тепловой энергии, сообщает LETA.

Цель принятия поправок — обеспечить непрерывность деятельности важных для государства предприятий, а также быть уверенными в том, что перестановки в этих компаниях не будут нести угрозу правительству и безопасности Латвии.

Изначально на суд депутатов была представлена также идея о том, что правительство должно получить право обязывать владельцев таких обществ, уже имеющих в них значительную долю, продать ее государству. Однако впоследствии предложенная норма была отклонена.