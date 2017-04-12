Как рассказала дочь Расмы, после обследования социальной службой и заключения прошел месяц, после чего семью известили, что проверка будет длиться еще четыре месяца. В другой ситуации можно было бы и подождать, но в случае Расмы болезнь быстро прогрессирует, а особый уход ей нужен здесь и сейчас.

По закону, заявление должно рассматриваться за месяц. Но если появляются "объективные обстоятельства" — например, нужен еще один визит социального работника — сроки рассмотрения могут быть продлены, пояснили в Государственной комиссии врачебной экспертизы здоровья и трудоспособности.

Система предоставления пособий следующая — к пациентке, которая не может перемещаться, приезжает социальный работник и пишет заключение. После эту бумагу подписывает семейный врач. Затем все документы рассматривает эксперт, принимающий окончательное решение. Эксперт должен полагаться на информацию сотрудников и смотреть, нет ли противоречий, поскольку речь идет о государственных средствах, поясняют в комиссии.

Эксперт, который пациента в жизни не видел, принимает решение, сидя в кабинете. Сейчас будет проведена повторная проверка, чтобы убедиться, что пациентка не обманывает, что не может ходить, поскольку такие случаи уже были, пояснил руководитель комиссии Юрис Гайкис.

"Я уже детям сказала — если бы могла, порвала бы все тряпки, чтобы сделать веревку и повеситься, чтобы наступило спокойствие, но я сама ничего не могу. Другого выхода нет. Старый человек выставлен в роли дурака", — говорит сама Расма.