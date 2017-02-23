Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) уже разрабатывает новые правила, относящиеся к государственным и муниципальным учреждениям. При этом отмечается, что самоуправления высказавают значительное недовольство — в БПБК прислано уже 170 страниц возражений по данному вопросу.

Как сообщалось ранее, по приказу начальника Госполиции Интса Кюзиса в 2017 году в Дорожной полиции инспекторам запретят в рабочее время иметь при себе наличностью более 30 евро. Согласно распоряжению шефа Госполиции, на "дорожников" будет возлагаться оформление ДТП, также они будут контролировать участки дорог и улиц, где возникают заторы. Фиксация нарушений скоростного режима в большей степени перейдет фоторадарам и экипажам нетрафарированных полицейских машин.

Начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормундс Крапсис подчеркнул, что приказ Кюзиса относится к двум вопросам: организации работы Дорожной полиции и патрульной службы, а также снижению уровней риска коррупции в этих подразделениях.

Согласно приказу, начальникам региональных отделений, а также самому Крапсису, в течение шести месяцев необходимо сообщить о проведенной ротации в рядах патрульной службы. Как показал минувший год, среди "дорожников" все еще есть недобросовестные работники, которые принимают взятки, что негативно влияет на имидж Госполиции.