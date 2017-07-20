В интервью журналу Ir премьер-министр рассказал, что в то время он был руководителем парламентской фракции Сейма и ему уже тогда казалось, что ему по-настоящему не доверяют.

"Я понял стиль Шлесерса и знал, что в нем очень много бахвальства, а также ему хочется все сложить и уладить жизнь. Бизнес в политике - это то, что там, очевидно, происходило", - пояснил Кучинскис.

Встречи со Шлесерсом происходили в предвыборный период и ранее опубликованные расшифровки переговоров свидетельствуют о том, что Шлесерс поддерживал создание коалиции с "Центром согласия". Однако в интервью Кучинскис утверждает обратное. По его словам, у этой идеи не было поддержки.

"Я также помню, что мы ходили вместе с господином Улманисом во время кампании. Сейчас говорят о "Согласии", а мы с экс-президентом тогда окончательно договорились, что не будет такой поддержки. Там много что и преувеличено со всей этой влиятельностью, по сравнению с тем, чего кто-то, возможно, хотел", - пояснил премьер-министр.

В четверг, 20 июля, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции будет дискутировать с представителями правоохранительных органов о так называемых "разговорах олигархов".

Как сообщалось, прослушанные в гостинице Rīdzene переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.