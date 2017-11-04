Следующая перепись населения в Латвии начнется 1 января 2021 года, свидетельствуют подготовленные Министерством экономики правила. Перепись населения организуется в Латвии в соответствии с регламентом ЕС в начале каждого десятилетия.

Общее бюджетное финансирование Минэкономики на организацию переписи составит в 2015-2023 годах 2 462 915 евро.

В этом году Минэкономики информировало, что на проведение переписи потребуется еще полмиллиона евро. Деньги нужны на то, чтобы перепись 2021 года можно было организовать, получив все данные только из административных регистров.

Предыдущая перепись населения прошла в 2021 году. Люди заполняли анкеты в интернете, а затем свою работу начали 1960 счетчиков, посещая людей по месту жительства.