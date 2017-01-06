Общая сумма финансирования составляет 14 млн. евро, из которых 11,9 млн. евро предоставит ЕФРР, а 2,1 млн. евро выделят из госбюджета.
Цель проекта — перевод в цифровой формат культурного наследия, обеспечив таким образом его доступность для общества. ЛНБ требуется подать проект до 28 декабря 2018 года.
В целях обеспечений более широкой доступности латвийского культурного наследия в цифровой среде и его сохранности в долгосрочной перспективе, в рамках проекта культурное наследие ЛНБ переведут в цифровой формат и усовершенствуют централизованную открытую информационную систему.
В качестве партнеров в рамках проекта ЛНБ может привлечь Центр информационных систем о культуре, Латвийский национальный архив и Государственную инспекцию по охране памятников культуры.