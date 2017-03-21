Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике не поддержала поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на их использование в цирковых представлениях.

У депутатов не было единогласия — проект поддержали три парламентария, против был один, а пятеро воздержались.

Перед заседанием комиссии несколько человек провели у Сейма пикет против запрета на использование животных.

20 марта в Сейм была подана петиция с подписями более 26 000 человек за этот запрет.

С инициативой запрета на использование в цирке диких животных выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба.

Новая член правления ООО "Рижский цирк" Инара Кехре, которая приступит к обязанностям 28 марта, также видит развитие цирка без использования животных.